Новый антирекорд. Число новых случаев COVID-19 в Украине впервые превысило 3 тыс.
11.09.2020, 8:50, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 3144. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 сентября – 2836 случаев заражения.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076 (53 человека скончались за прошедшие 24 часа). 67 005 человек уже выздоровели (+1128 за последние сутки). Продолжают болеть 79 803 пациентов.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283) и Харьковской областях (280).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Винницкая область – 4690;
Волынская область – 6161;
Днепропетровская область – 3093;
Донецкая область – 1942;
Житомирская область – 4055;
Закарпатская область – 8453;
Запорожская область – 2136;
Ивано-Франковская область – 10 953;
Киев – 16 523;
Киевская область – 6648;
Кировоградская область – 885;
Луганская область – 532;
Львовская область – 16 626;
Николаевская область – 1851;
Одесская область – 9157;
Полтавская область – 1130;
Ровенская область – 10 217;
Сумская область – 2229;
Тернопольская область – 8377;
Харьковская область – 12 112;
Херсонская область – 576;
Хмельницкая область – 3695;
Черкасская область – 2294;
Черновицкая область – 11 847;
Черниговская область – 2574.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 11 сентября коронавирусом в мире заразилось 28,1 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 908 тыс., выздоровело 18,9 млн.
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