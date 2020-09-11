Готовность объединенной системы ПВО проверят семь стран СНГ

11.09.2020, 8:48, Новости дня

Семь стран Содружества независимых государств (СНГ) проверят боевую готовность объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе начавшейся в пятницу тренировки, в частности, будет отработано применение сил ПВО по самолетам-нарушителям госграницы государств СНГ, сообщили в Минобороны.

В тренировке участвуют Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Руководят объединенной системой ПВО из центра управления Воздушно-космических сил РФ в Москве. Учения стартовали в 8.00.

«В рамках тренировки будут отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В тренировке задействованы более 130 командных пунктов на территории семи стран, свыше 60 самолетов. В том числе в учениях принимают участие истребители Су-27е, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, тяжелые бомбардировщики Ту-22, Ту-160.

«Экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве семи стран, участвующих в тренировке», – добавили в ведомстве.

Напомним, в марте 2019 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что начальники штабов вооруженных сил государств – членов СНГ согласовали дальнейшее развитие Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), она будет адаптирована под современные задачи.