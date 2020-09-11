 

Маас допустил приостановку «Северного потока – 2»

11.09.2020, 8:48, Новости дня

Берлин рассматривает возможность приостановки строительства газопровода «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, отметив при этом, что решение по проекту будет зависеть от России.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании (инцидента с блогером), может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства «Северного потока – 2») не было принято», – сказал министр, передает ТАСС.

По его словам, «нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить». «Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», – считает глава МИД ФРГ.

Разговоры о прекращении реализации «Северного потока – 2» начались в ФРГ после госпитализации Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90» / «Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.

При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро при остановке «Северного потока – 2». Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как уловка Меркель спасет «Северный поток – 2».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Московские власти разрешили выпускной в парке Горького

10.08 / В Беларуси в ходе протестов задержали более 120 человек

03.07 / Москве предсказали выпадение половины месячной нормы осадков за сутки

16.08 / Воскресные акции протеста в Минске прошли без задержаний

21.08 / Euronews – ВОЗ призывает Европу к бдительности в «новом сезоне» COVID-19 после возвращения отпускников

03.08 / Трамп в понедельник подписал указ о приоритетном найме американцев

05.08 / Финляндия заявила о нарушении границы российскими истребителями

22.07 / Карантин в Украине продлили до конца лета, контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе. Главное за день

20.08 / Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

08.07 / Украина требует полного прекращения огня в Луганской области из-за лесных пожаров – Ермак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска