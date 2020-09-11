Стало известно о возможном введении бесплатного проезда в транспорте

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11.09.2020, 8:08, Новости дня

К 2035 году в РФ могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте, говорится в проекте транспортной стратегии, подготовленном Минтрансом.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году – со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. При этом в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, пишет РБК.

Внедрение механизма «пользователь платит» произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах. Планируется, что этот механизм поспособствует увеличению финансирования транспортной инфраструктуры и регулированию ее использования.

В Минтрансе предлагают стимулировать население ездить на велосипедах, самокатах и других видах немоторизированного транспорта на территориях населенных пунктов. В районах массовой застройки также планируется активно развивать внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).

Пока общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у россиян, чем личный, констатировал Минтранс в докладе о реализации действующей транспортной стратегии. Как указало министерство, в 2019 году продолжилась тенденция оттока пассажиров с общественного транспорта, «несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси». Причиной стало «кардинальное улучшение дорожных условий, особенно в европейской части страны», что позволяло использовать личные автомобили как для деловых поездок, так и для туризма.

При этом абсолютно другая ситуация была в Москве: «удобный общественный транспорт, парковочная политика» и другие факторы, по данным министерства, позволили вернуть часть пассажиров в городскую транспортную систему. Как итог, в частности, в Москве был зафиксирован двукратный рост популярности каршеринга – общее число перевезенных пассажиров в этом секторе превысило 47 млн человек.



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