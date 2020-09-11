 

В Белом доме заявили о попытках РФ «посеять раздор и хаос» в США

11.09.2020, 7:59, Новости дня

Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме выступил с утверждением, что РФ якобы предпринимает попытки «посеять раздор и хаос» в стране.

«Россия стремится посеять раздор и хаос в Америке и других демократических обществах. Сегодня администрация воспользовалась [своими полномочиями] в рамках президентского указа 13848 и внесла в санкционные списки четыре связанных с РФ лица за попытки повлиять на избирательный процесс в США», – передает ТАСС сообщение СНБ США.

СНБ также прокомментировал заявление американской корпорации Microsoft («Майкрософт»), ранее высказавшей предположение насчет причастности хакеров из России, Ирана и Китая к кибератакам на людей и организации, которые имеют отношение к предстоящим президентским выборам.

«Microsoft подтвердила предостережения со стороны администрации по поводу попыток иностранного вмешательства в американские выборы», – считают в ведомстве.

В следующих двух публикациях Совет нацбезопасности также заявил, что «Китай продолжает предпринимать попытки повлиять на американских официальных лиц». «Китай регулярно использует американские СМИ ради пропаганды», – полагают в СНБ.

Кроме того, по мнению Белого дома, Иран «продолжает распространять дезинформацию в интернете, чтобы влиять на выборы и продвигать темы, вызывающие разногласия в обществе».

Напомним, в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим чрезвычайного положения в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов.



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