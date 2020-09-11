Названы несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

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11.09.2020, 7:59, Новости дня

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, которые противопоказаны к вакцинации от коронавируса.

«Самый простой пример – онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента», – сообщил эксперт «Вечерней Москве».

Кроме того, абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса врач назвал воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку, системные заболевания крови.

На этой неделе в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках третьей фазы исследования. Многим добровольцам уже ввели первый компонент препарата, через 21 день они получат вторую инъекцию.



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