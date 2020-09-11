Появились сведения о состоянии подхватившей коронавирус Тимошенко

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11.09.2020, 5:55, Новости дня

Заместитель главы партии «Батькивщина» Сергей Власенко рассказал о состоянии лидера политического объединения и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, заразившейся коронавирусом.

«Ей уже лучше, но еще требуется время», – приводит РИА «Новости» ответ Власенко на вопрос ведущей телеканала «Украина 24» о том, как себя сейчас чувствует Тимошенко.

В конце августа 2020 года стало известно, что Тимошенко подхватила коронавирус и находится в тяжелом состоянии. 2 сентября лидер партии «Батькивщина» сообщила, что ей удалось пережить кризис, но до выздоровления еще далеко.



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