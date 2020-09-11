 

Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе

11.09.2020, 4:29, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе и поблагодарил за оценку действий украинских властей.

«Спасибо Ангеле Меркель за оценку наших усилий на пути к мирному урегулированию в Донбассе», – написал Зеленский в своем Twitter.

При этом он добавил, что надеется на четкие решения по этому вопросу в ходе встречи политсоветников «нормандской четверки».

«Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев. Надеемся, что встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» будет иметь четкие решения и результаты и что вскоре встретятся лидеры «нормандии», – сообщил президент Украины.

В июле в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.



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