Пушков заявил о старте белорусской «операции Гуайдо»

11.09.2020, 4:29, Новости дня

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал принятие Сеймом Литвы резолюции с объявлением экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской «избранным президентом республики».

«Признав Тихановскую избранным главой Белоруссии, Литва дала старт белорусской «операции Гуайдо», хотя в Венесуэле эта операция так и не удалась. Похоже, в схватке за Белоруссию Литва взяла на себя роль «наконечника копья» при том, что его древко держат в руках совсем другие силы», – написал Пушков на своей странице в своем Twitter.

Российский сенатор также задался вопросом о том, как литовские власти могут иметь дипломатические отношения с Минском, если они «считают Тихановскую «избранным лидером Белоруссии» и ввели личные санкции против [Александра] Лукашенко, то есть не признают его [президентом Белоруссии]».

«Посол должен быть отозван. Странный двойной стандарт при претензиях на высокие принципы», – написал Пушков на странице в своем Twitter.

В четверг Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером республики».

Напомним, по данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

Напомним, в январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо после звонка вице-президента США Майка Пенса объявил себя президентом Боливарианской Республики. В январе Гуайдо принес присягу «временного президента» Венесуэлы. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро называл произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.