Сенатор Джонсон: необходимо остановить «Северный поток-2» и наложить санкции на состояние Путина

11.09.2020, 4:10, Новости дня

Рон Джонсон (Ron Johnson), сенатор от Республиканской партии от штата Висконсин, член Комитета по международным отношениям и глава подкомитета по делам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности, не сомневается в выводах немецких врачей, согласно которым Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

«Во-первых, я бы расценил это (отравление Алексея Навального) как дерзкую атаку. Насколько известно миру, на самом деле только одна страна имеет доступ к этому нервно-паралитическому веществу – и это Россия, – сказал Рон Джонсон в интервью Русской Службе «Голоса Америки». – Я абсолютно уверен в немецких врачах и немецких следователях, которые изучают инцидент. Они убедительно доказали, что, по их мнению, мы имеем дело именно с этим нервно-паралитическим веществом («Новичком»). Поэтому, я думаю, что нам нужно исходить из этого предположения».

В своем заявлении на этой неделе министры иностранных дел «Большой семерки», в том числе госсекретарь США Майк Помпео отметили, что «клинические и токсикологические исследования немецких медицинских экспертов и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии определили, что Навальный стал жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы “Новичок” – вещества, разработанного в России». Госсекретарь США также заявил, что есть «значительная вероятность» того, что предполагаемое отравление критика Кремля Алексея Навального было совершено по заказу высокопоставленных российских чиновников. Президент США на прошлой неделе отметил, что у CША еще нет доказательств того, что случилось с Алексеем Навальным.

Россия отрицает сам факт отравления Алексея Навального, так как, согласно российским медикам, в его крови не было обнаружено ядовитых веществ. Москва также отрицает возможное использование «Новичка», отметив, что российские власти сделали запрос в Германию о предоставлении доказательств данных утверждений. Заявления западных стран об ответственности России, Кремль называет «голословными обвинениями» и нагнетанием обстановки для создания санкционных настроений.

Сенатор Рон Джонсон: необходимо остановить «Северный поток-2» и нацелить санкции на Путина и его окружение

Сенатор Рон Джонсон считает, что в ответ на отравление Алексея Навального Германия должна остановить строительство трубопровода «Северный поток-2», а на Владимира Путина и его окружение должны быть наложены санкции, включая их зарубежные активы.

«Одна вещь, которую мы должны сделать – это остановить строительство газопровода “Северный поток – 2”, и я призвал Германию сделать это. Сейчас не время вознаграждать Россию экономическими выгодами, –говорит сенатор, отметив, что США со своей стороны должны наложить санкции на президента России и его ближайшее окружение. –Санкции должны быть нацелены на Путина и его ближайшее окружение, чтобы заставить их заплатить цену. Я не думаю, что мы провели адекватную работу по расследованию того, где Путин и его соратники прячут свои добытые нечестным путем доходы по всему миру. Я думаю, что дальнейшее расследование и раскрытие этого вопроса россиянам, также будет целесообразной реакцией. Но сами санкции против этих людей, вероятно, будут лучшим ответом».

Подобная инициатива –предоставление Конгрессу США отчета со стороны директора Национальной разведки США о личном состоянии и активах президента РФ –заложена в законопроекте «О защите безопасности Америки от кремлевской агрессии» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Комитет по международным отношениям Сената США в конце 2019 года утвердил данный законопроект, однако до сих пор неясно, когда документ может быть вынесен на голосование в Сенате. В случае утверждения законопроекта он будет направлен на подписание президенту, который имеет право наложить на него вето. Напомним, что рядроссийских чиновников и представителей крупного бизнеса уже находятся под американскими санкциями.

Касаемо того, можно ли ожидать двухпартийную поддержку в отношениидальнейших санкций на ближайшее окружение Владимира Путина и на него самого, сенатор Джонсон отметил, что «в последние годы санкции против России находят полную поддержку в Конгрессе» из-за агрессивных действий Москвы.

«К сожалению, Путин выбрал очень деструктивный путь в последние несколько лет. И это не способствует долгосрочным интересам России и россиян, –отмечает сенатор от Республиканской партии. – Я хотел бы, чтобы мы могли вернуться к моменту, когда Россия могла бы быть дружественным конкурентом. Я не хочу видеть в России врага, которым она является в настоящее время, но Путин выбрал именно этот путь».

«Санкции могут быть отменены быстро, если Путин изменит свое поведение, – добавляет сенатор Джонсон. – Мы не против экономической конкуренции, но мы против вторжения в соседние страны и потери свободы, и, конечно же, против нарушений договоров о химическом оружии».

Вторжение с соседние страны, отравления оппонентов и политические убийства, говорит законодатель США, являются методами российского президента и его окружения для сохранения своей власти. Сенатор Джонсон выражает уважение смелости оппозиционных лидеров, таких как Алексей Навальный сегодня и Борис Немцов в прошлом, которые пытаются противостоять диктаторскому режиму: «Я с глубоким уважением отношусь к такому политическому мужеству. Но именно такая политическая смелость требуется не только от ряда лидеров, но и от всего населения, если люди хотят избавиться от диктатур».

Этого же подхода сенатор Джонсон придерживается, говоря о ситуации в Беларуси. США должны открыто поддержать тех, кто стремится к демократии, и продолжать вводить экономические санкции в отношении тех, кто препятствует свободным выборам. Однако, в первую очередь, сами гражданские общества несвободных стран должны бороться за внутренние политические изменения, подчеркивает американский сенатор.