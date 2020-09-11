Трамп не читал жалобу информатора на сокрытие данных о вмешательстве России в выборы

11.09.2020, 4:10, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что он не читал жалобу информатора, которая была подана накануне на Белый дом Брайаном Мерфи, бывшим главой разведки Министерства внутренней безопасности. Мерфи утверждает, что ряд должностных лиц администрации Трампа, включая и. о. министра внутренней безопасности Чада Волфа, препятствовали передаче разведданных о вмешательстве России в выборы.

«Нет, я не видел этого (отчета)», – сказал президент, отвечая на вопрос журналиста, читал ли глава государства жалобу Мерфи.

«Это еще один фальшивый информатор, вроде того, что у нас был? Я имею в виду, что у нас был один информатор, который написал отчет, совершенно не отражавший содержание моего разговора», – сказал президент, в шутку предположив, что информатором является Адам Шифф, глава Комитета по разведке Палаты представителей.

Трамп заявил, что все вопросы касательно жалобы нужно адресовать и.о. министра внутренней безопасности Чаду Волфу.

«Вы должны спросить об этом у министра. Я скажу вот что: если это что-то вроде последней жалобы информатора, которая была смехотворна и фальшива, и, честно говоря… как ему это вообще сошло с рук, – это отвратительно, если ему действительно это сошло с рук», – заявил Трамп.

Он назвал последние жалобы информаторов на Белый дом «фальшивыми», однако уточнил, что он не имеет в виду донесение Мерфи. «Это политика и это позор», – повторил Трамп, адресовав все вопросы Чаду Волфу, который «что-то об этом знает».

В четверг вечером президент встречается со своими сторонниками в городе Фриленд, штат Мичиган. Трамп подчеркнул, что в «Мичигане все хорошо» и что прошлый год был отличным для экономики штата.

«Когда пришла эпидемия, мы должны были закрыть (экономику), а затем открыть. Но проблема нескольких штатов в том, что… губернаторы-демократы не открывают (экономику)», – заявил глава государства.

Выступая на предвыборном мероприятии во Фриленде, Трамп напомнил жителям города о том, что его администрация вернула многие автомобильные заводы обратно в Мичиган, и пообещал «вернуть вам гораздо больше» новых заводов в случае, если жители штата поддержат переизбрание президента на второй срок.

«Джо Байден выдвинул самую крайнюю платформу… Он сам не знает, на какой платформе он находится», – предупредил президент, назвав имена политиков, которые, по его словам, определяют новую повестку демократов – сенаторы Берни Сандерс и Камала Харрис, а также конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Трамп заявил, что Байден собирается повысить налоги и отменить Вторую поправку к Конституции, которая дает всем американцам право на ношение оружия.