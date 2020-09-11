 

Вирусолог предупредил о постепенном росте заболеваемости COVID-19

11.09.2020, 3:08, Новости дня

Из-за смены сезона ожидается добавочный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией, так как у россиян снижается иммунитет, а также увеличиваются контакты друг с другом, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев сообщил, что в стране все еще идет первая волна COVID-19. По его словам, новые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией фиксируются примерно в 11 регионах России.

«На заболеваемость коронавирусом смена сезона повлияет двумя моментами. Во-первых, из-за изменения погодных условий будет добавочный рост заболевших. Я говорю добавочный, потому что он и сейчас идет, что достаточно заметно. Это связано с ослаблением иммунитета, увеличением простуд и так далее. Не стоит забывать, что и другие сезонные заболевания пойдут, в связи с чем понадобится дифференциальная диагностика, чтобы понять, с чем имеют дело в том или ином случае», – говорит Чепурнов.

Во-вторых, продолжает вирусолог, уже сейчас россияне практически вернулись к той жизни, которая была до пандемии коронавируса: увеличивается число контактов между людьми, соответственно, вирус активнее передается от человека к человеку.

«Я согласен с тем, что это идет подъем того, что уже было. Это ни в коем случае не вторая волна, а все еще продолжение первой. Вот в Китае можно было бы еще предположить, что у них вторая, потому что они совсем подавили инфекцию, а сейчас у них опять что-то появляется. Но, поскольку даже у китайцев все это не сильно, то, возможно, и к ним этот термин не относится», – считает Чепурнов.

Он также отмечает, что предполагал – в РФ подъем заболеваемости начнется еще в середине августа. Вирусолог объясняет такое «запоздание» подъема тем, что статистика, на самом деле, не может показывать точное количество заболевших, поскольку многие переносят инфекцию в легкой форме и попросту не обращаются к врачу.

По данным на 10 сентября, общее число заболевших новым коронавирусом в РФ составляет более миллиона человек. При этом в стране проведено более 39,5 млн тестов.



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