В Греции 13 тыс. беженцев остались без крова после пожара. В ЕС сообщили о выделении помощи для 400 детей

11.09.2020, 1:56, Новости дня

В лагере беженцев Мория на греческом острове Мидилли (Лесбос) произошел пожар, в результате чего 13 тыс. человек остались без крова. Об этом 9 сентября заявил заместитель министра по вопросам миграции Гиоргос Кумутсакос на брифинге в Афинах, сообщает BBC.

Телеканал сообщает, что лагерь Мория был рассчитан на проживание 3 тыс. человек. Около 20 пожарных боролись с пожаром, в то время когда мигранты убегали с места происшествия.

Полиция перекрыла дороги, чтобы они не отправились в соседние города. Многие пытались перевезти вещи в портовый город Митилини, но доступ к городу ограничили.

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС выделит финансовую помощь для перевозки на материк и проживания 400 детей и подростков из этого лагеря, оставшихся без сопровождения.

2/2 …I have already agreed to finance the immediate transfer and accommodation on the mainland of the remaining 400 unaccompanied children and teenagers. The safety and shelter of all people in Moria is the priority.

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 9, 2020

Миграционный кризис на границе Греции начался в конце февраля из-за решения Турции открыть границу для беженцев на фоне активизации боевых действий в Сирии. По утверждению властей Турции, в начале марта в ЕС бежали почти 200 тыс. мигрантов. Власти Греции называют эти данные дезинформацией.

Жители греческого острова Лесбос периодически протестуют против притока мигрантов. Ситуация на острове накаляется из-за расположенного там лагеря беженцев Мориа. В нем живет более 30 тыс. человек.

Мигранты содержатся часто в переполненных островных лагерях. Они не довольны условиями жизни и медленным рассмотрением их ходатайств о предоставлении убежища. Время от времени вспыхивает насилие как внутри лагерей, так и направленное против властей.