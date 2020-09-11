 

Трамп анонсировал резкое сокращение военного контингента в Ираке

11.09.2020, 1:24, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что численность войск США в Ираке за очень короткий период времени сократится примерно до 2-х тысяч человек.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что «в течение очень короткого периода времени в Ираке останется около 2000 (американских) солдат».

В прошлом месяце представитель администрации сообщил, что Соединенные Штаты сократят численность военнослужащих в Ираке до 3500 человек в следующие два-три месяца.

Президент также рассказал журналистам, что в ближайшее время к дипломатическому соглашению между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами может присоединиться еще одна страна.

В следующий вторник Трамп проведет церемонию подписания соглашения между Израилем и ОАЭ. Белый дом пытался убедить другие страны Персидского залива, такие как Бахрейн и Оман, также нормализовать отношения с Израилем.

Трамп не раскрыл название страны, которая может восстановить отношения с Иерусалимом, однако предположил, что к соглашению может присоединиться Саудовская Аравия.

«Вы услышите, что другие страны придут (к соглашению с Израилем) в течение относительно короткого периода времени. И на Ближнем Востоке может настать мир», – сказал президент.

«Я думаю, что в конечном итоге произойдет то, что присоединится довольно много стран. Это будут большие страны. Я говорил с королем Саудовской Аравии, мы общаемся. Мы только начали диалог», – заявил Трамп.



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