Турция выдвинула Греции условие для переговоров по ситуации в Средиземном море

11.09.2020, 1:08, Новости дня

Турция настаивает, чтобы переговоры с Грецией по вопросу о ситуации в Восточном Средиземноморье были проведены без предварительных условий, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном отношениям с Грецией.

«Мы призываем Грецию сесть за стол переговоров без предварительных условий. Иначе мы будем вынуждены выдвинуть собственные условия для начала диалога», – передает его слова ТАСС.

Ранее Турция поддержала инициативу НАТО о начале переговоров между Анкарой и Афинами по урегулированию ситуации в Средиземном море и объявила, что готова вступить в них без предварительных условий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозе начала большой войны в Средиземном море из-за островка Кастелоризо, расположенного в сравнительной близости от курортной Антальи. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг острова.