 

Большинство украинцев считают, что права русскоязычных граждан в Украине не нарушаются – опрос

11.09.2020, 0:39, Новости дня

Социологическое исследование, проведенное в августе Центром Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, свидетельствует, что 52,2% граждан Украины считают, что права русскоязычных граждан не нарушаются.

Результаты опроса опубликованы 10 сентября на сайте фонда.

Что права русскоязычных “постоянно нарушаются”, указали 10,1% респондентов.

Вариант “в отдельных случаях нарушаются” выбрали 26,3% опрошенных, “тяжело ответить” – 11,5%.

Больше всего тех, кто не видит нарушений прав русскоязычных, живут на западе Украины (такой вариант там выбрали 76,3% участников опроса), меньше всего – на востоке (28,8%).

Скриншот: dif.org.ua

На вопрос, какой статус должен иметь в Украине русский язык, большинство (66,1%) выбрали ответ: “Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным”.

Исследование проводилось с 14-го по 19 августа методом интервью среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Согласно Конституции, единственный государственный язык в Украине – украинский.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

В июле 2020 года языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что очевидных признаков притеснения в стране русского языка нет. Он считает, что вопрос языка в Украине поднимается искусственно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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