Новый пластырь способен быстро и эффективно определить свежесть продуктов
11.09.2020, 0:05, Новости дня
Уникальный пластырь, который был создан учеными, изготовлен из фиброина шелка.
Этот материал является съедобным белком, который извлекается из коконов шелкопряда и двух типов полимерных «биочернил». Один тип чувствителен к молекуле бактерий E. coli, а другой — к уровням pH, которые касаются порчи пищевых продуктов. И в том, и в другом случае полимер изменит цвет во время присутствия целевой молекулы или изменений кислотности.
Устройство работает следующим образом: пластырь прижимается к поверхности свежего продукта, а его миниатюрные иглы втягивают жидкость изнутри вещества. Когда буквы Е и С на образцах становятся красными, это указывает на то, что они испортились после слишком длительного пребывания в тепле.
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