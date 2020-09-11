Новый пластырь способен быстро и эффективно определить свежесть продуктов

11.09.2020, 0:05, Новости дня

Уникальный пластырь, который был создан учеными, изготовлен из фиброина шелка.

Этот материал является съедобным белком, который извлекается из коконов шелкопряда и двух типов полимерных «биочернил». Один тип чувствителен к молекуле бактерий E. coli, а другой — к уровням pH, которые касаются порчи пищевых продуктов. И в том, и в другом случае полимер изменит цвет во время присутствия целевой молекулы или изменений кислотности.

Устройство работает следующим образом: пластырь прижимается к поверхности свежего продукта, а его миниатюрные иглы втягивают жидкость изнутри вещества. Когда буквы Е и С на образцах становятся красными, это указывает на то, что они испортились после слишком длительного пребывания в тепле.