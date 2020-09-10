 

ЦИК зарегистрировала Ляшко кандидатом в депутаты

10.09.2020, 23:18, Новости дня

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера “Радикальной партии” Олега Ляшко кандидатом в нардепы на 208-м округе в Черниговской области. Об этом сам Ляшко написал в своем Facebook.

Щойно ЦВК зареєструвала мене кандидатом у народні депутати України у 208-му окрузі на Чернігівщині. Я повертаюся!

Posted by Олег Ляшко on Neljapäev, 10. September 2020

5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября. Довыборы проводятся в связи с гибелью нардепа из группы “Довіра” Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

О намерении баллотироваться в 208-м округе Ляшко заявил 5 июня. Кандидатом от партии “Слуга народа” по округу выдвинули юриста Анатолия Гунько.

Первым зарегистрированным кандидатом на округе стал беспартийный Алексей Оскер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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