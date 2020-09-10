 

Кравчук не считает перенос инспекции возле Шумов срывом Минских договоренностей

10.09.2020, 23:18, Новости дня

Инспекция украинских позиций возле поселка Шумы Донецкой области с участием боевиков так называемых республик отменена из-за того, что Россия выдвинула новые условия, которые ранее не обсуждались на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире ток-шоу “Народ проти” с Наташей Влащенко на канале “Украина 24”.

“При этом инспектировании был привлечен представитель ОБСЕ, и там непосредственного прямого общения не было, было инспектирование в рамках СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения) при присутствии ОБСЕ. Но, к сожалению, такого инспектирования не произошло, потому что та сторона выставила новые условия, которые для нас неприемлемы”, – уточнил он.

При этом Кравчук не считает произошедшее срывом Минских договоренностей. Он сообщил, что направил письмо координатору ОБСЕ Хайди Грау с просьбой как можно скорее собрать заседание подгруппы по безопасности ТКГ, чтобы рассмотреть этот вопрос.

5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. По словам главаря “ДНР”, российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина. 

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков “ДНР” 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Россия и террористы “ДНР” выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередного заседания ТКГ, поэтому инспекция сорвалась. 

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

11.08 / Не рецессия, а пандемическая депрессия — экономисты подобрали термин для кризиса из-за Covid-19

15.08 / Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

01.07 / NYT решила писать слово «черный» с заглавной буквы

13.07 / Аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА

27.08 / В Литве предложили ввести санкции против более 100 должностных лиц Беларуси

27.07 / Госсекретарь Помпео побеседовал по телефону с премьер-министром Грузии

17.07 / «Ветераны России» потребовали уволить Собчак с «Первого канала»

14.07 / Болсонару надеется вернуться к работе после нового теста на коронавирус

12.08 / Пашаев заявил, что медики подтвердили у Ефремова инсульт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска