Кравчук не считает перенос инспекции возле Шумов срывом Минских договоренностей

10.09.2020, 23:18, Новости дня

Инспекция украинских позиций возле поселка Шумы Донецкой области с участием боевиков так называемых республик отменена из-за того, что Россия выдвинула новые условия, которые ранее не обсуждались на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире ток-шоу “Народ проти” с Наташей Влащенко на канале “Украина 24”.

“При этом инспектировании был привлечен представитель ОБСЕ, и там непосредственного прямого общения не было, было инспектирование в рамках СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения) при присутствии ОБСЕ. Но, к сожалению, такого инспектирования не произошло, потому что та сторона выставила новые условия, которые для нас неприемлемы”, – уточнил он.

При этом Кравчук не считает произошедшее срывом Минских договоренностей. Он сообщил, что направил письмо координатору ОБСЕ Хайди Грау с просьбой как можно скорее собрать заседание подгруппы по безопасности ТКГ, чтобы рассмотреть этот вопрос.

5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. По словам главаря “ДНР”, российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков “ДНР” 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Россия и террористы “ДНР” выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередного заседания ТКГ, поэтому инспекция сорвалась.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.