Трамп продлил чрезвычайное положение в США из-за угрозы иностранного вмешательства в американские выборы

10.09.2020, 21:57, Новости дня

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие указа, предусматривающего санкции против иностранных лиц и организаций, которые попытаются вмешаться в американские выборы. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Белого дома.

“Хотя не было никаких свидетельств, что иностранное государство меняло результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки”, – заявил Трамп.

По его словам, в распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало “значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность” угрозы иностранного вмешательства.

12 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы. В 2019-ом его продлили еще на год. Действие указа должно было завершиться 12 сентября 2020 года.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.