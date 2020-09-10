США обвинили россиянина в сговоре с целью электронного мошенничества

10.09.2020, 21:48, Новости дня

Россиянин Артем Лифшиц, попавший под американские санкции, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества, сообщило министерство юстиции США.

Согласно позиции минюста, 27-летний житель Санкт-Петербурга является участником мошеннической схемы, в которой используются незаконно полученные персональные данные граждан США для создания незаконных счетов в банках и онлайн для операций в криптовалюте, передает РИА «Новости».

В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских граждан и одного украинского депутата за предполагаемые кибератаки и якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Кроме того, глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что США будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять «российским кампаниям по дезинформации», целью которых является подрыв американской избирательной системы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов.

Напомним, в апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.