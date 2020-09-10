 

При пожаре в техникуме Ростовской области пострадали четверо детей

10.09.2020, 21:48, Новости дня

В Азовском казачьем кадетском аграрно-технологическом техникуме в Ростовской области четыре ребенка пострадали при пожаре, сообщил в четверг источник в экстренных службах.

«В городе Азове при пожаре в Азовском казачьем кадетском аграрно-технологическом техникуме пострадали четыре ребенка. Возгорание ликвидировано на 3 кв. метрах», – передает источник ТАСС.

Ранее Ростовский губернатор высоко оценил помощь добровольцев ВСКС в тушении пожаров.

Напомним, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» 3 сентября прибыли в Тарасовский район Ростовской области для помощи МЧС РФ в тушении пожаров, угрожающих населенным пунктам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / К издателю «Комсомольской правды» в Белоруссии пришли с проверкой

24.08 / Новейшие автономные глубоководные аппараты заинтересовали ВМФ России

24.07 / Киев раскрыл результаты расшифровки черных ящиков сбитого в Иране Boeing

18.08 / Посол Беларуси в Словакии подал в отставку после заявления о поддержке массовых протестов у себя на родине

12.08 / В Волынской области религиозная община перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела

07.08 / Школьницу обманули «сделкой с дьяволом» на 93 тыс. рублей

07.07 / Невесты в Риме устроили самую красивую акцию протеста

05.08 / Кандидат в послы США в Минске призвала не упускать возможности в Белоруссии

05.08 / Вторую волну пандемии коронавируса во Франции ожидают осенью или зимой

06.08 / Лукашенко рассказал о возникновении «кликухи» «последний диктатор Европы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска