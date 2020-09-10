Тихановская отказалась покидать Литву

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10.09.2020, 21:48, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пока не собирается уезжать из Литвы, куда она уехала в целях безопасности после президентских выборов в республике.

«Пока я не вижу никакой причины уезжать из Литвы. Мы там организовали команду, к нам присоединилась сильная команда. Мы там работаем, в Польше у нас есть наши представители: Павел Латушко пока. У нас в Польше огромная белорусская диаспора», – сказала она в интервью польскому телеканалу БЕЛСАТ.

По словам Тихановской, она и другие оппозиционеры намерены «чаще совершать такого рода поездки по Европе», передает РИА «Новости».

Напомним, сейм (Парламент) Литвы принял резолюцию, где говорится, что экс-кандидата на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская является «избранным президентом республики».

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.



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