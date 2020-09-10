Журналист – американским военным внушают, что они страдают «токсичной маскулинностью»

10.09.2020, 21:05, Новости дня

Радикальная критическая расовая теория повсеместно внедряется в вооружённых силах США, заявил в интервью Fox News журналист City Journal Крис Руфо. По его словам, с американскими военными проводятся тренинги по «токсичной маскулинности» и «микроагрессии», что подрывает их уверенность в себе. В конечном итоге это создаст угрозу для национальной безопасности США, предупреждает Руфо.

В Пентагоне шокирующе много высших офицеров, по-видимому, симпатизирует радикально-левым социальным теориям. Шокирующе много! Министр обороны Марк Эспер явно из их числа. Даже среди военных в униформе, согласно новым опросам, рейтинг президента низок. То есть планы левых оправдались, вопрос только в том, почему они так настойчиво добиваются контроля над умами наших военных. Причин может быть много, но все они нехороши.

Журналист City Journal Крис Руфо был первым, кто рассказал об этой истории. Мы рады, что сегодня он снова с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Крис. И поздравляю вас с тем, каким удачным и полезным оказался ваш репортаж. Я думаю, это на пользу Америке.

Расскажите нам, до какой степени этот яд (критическая расовая теория. — ИноТВ) распространился в наших вооружённых силах.

КРИС РУФО, City Journal: Я вам скажу, что он совершенно вездесущ. Критическая расовая теория зародилась в академических кругах, распространилась благодаря более гуманитарным федеральным структурам. Но за последние 72 часа я получил десятки утечек информации, военнослужащие рассказывали о тренингах по «микроагрессии», по «токсичной маскулинности» и другим основным понятиям критической расовой теории.

Дошло до того, что военная академия Вест-Пойнт требует от кадетов обязательного прочтения учебника под названием «Критическая расовая теория: введение» в рамках курса подготовки командного состава. Это уже не скрывают, это делают частью главного учебного плана в наших высших военных институтах. И это делается нагло и почти повсеместно.

Когда такое происходит в вооружённых силах, это ещё хуже, чем когда это происходит в американских корпорациях и других государственных структурах. Потому что вооружённые силы — по определению тоталитарная структура, где всё диктуется сверху. Так и должно быть, иначе будет неэффективно. Если вы рядовой, или сержант, или даже молодой офицер, вы не можете сказать: «Я пас, я не хочу в этом участвовать». То есть это обязательно в самом буквальном смысле слова.

КРИС РУФО: Да, так и есть. И я думаю, что настоящая проблема в том, что, когда вы учите наших солдат… Это люди, которых нужно учить использовать летальную силу, это должны быть воины на защите нашей страны, а вы учите их, что на самом деле они страдают «токсичной маскулинностью», вы пытаетесь принизить их самосознание, их чувство силы. Со временем это поставит под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов.



И я считаю, проблема в том, что высшее командование, руководство Министерства обороны, слишком трусливо, чтобы противостоять сторонникам критической расовой теории. Как же они будут противостоять китайскому режиму и серьёзным противникам США по всему миру?



Они слишком слабы, чтобы заявить, что войну в Афганистане пора заканчивать. С этих людей есть за что спросить! Я так считаю. Но позвольте узнать… Вы ведь освещаете эту тему. Известно ли вам, чтобы хоть кто-нибудь в звании полковника или генерала жаловался на это и говорил: «Погодите-ка, это не входит в нашу основную миссию»?

КРИС РУФО: Да, конечно. Есть ворчание в частных разговорах. Но я вам скажу, что директивы исходят с самого верха, они исходят от высшего командования. И, откровенно говоря, люди слишком боятся высказываться открыто. Слишком боятся, что их забросают критикой и расовыми эпитетами. Так что людям приходится таиться. Офицеры сливали мне информацию на условиях анонимности, потому что боятся расплаты.



Итак, простые солдаты и люди в академиях испытывают очень мало энтузиазма по этому поводу, но это исходит сверху. И я думаю, что нам надо докопаться до сути. Потому что в вооружённых силах США не должна главенствовать подобная идеология.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2020 года.