 

Пашаев сказал, кто «подставил» Ефремова

10.09.2020, 20:48, Новости дня

Михаила Ефремова «подставил» человек из его близкого окружения, сообщил адвокат актера Эльман Пашаев в интервью «Москве 24».

«Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет», – передает слова адвоката РИА «Новости». По слова Пашаева, что это был мужчина, выступавший в суде.

Защитник заявил, что очень долго пытался отговорить Ефремова от признания вины.

Напомним, Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

В июле сообщалось, что адвокаты Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия – Алания.

Пашаев в четверг сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.



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