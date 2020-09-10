 

Большинство американцев не признали Трампа и Байдена достаточно вменяемыми для президентства

10.09.2020, 20:48, Новости дня

Большинство американцев не считают ни республиканца Дональда Трампа, ни демократа Джозефа Байдена достаточно вменяемыми – «душевно здоровыми» – для исполнения обязанностей президента США. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Социологический опрос был проведен службой Change Research по заказу телеканала CNBC в Аризоне, Флориде, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине, которые входят в число сравнительно немногих штатов, где есть реальная конкуренция, а исход борьбы заранее предсказать трудно. Их называют «колеблющимися штатами», передает ТАСС.

Большинство респондентов (51%) заявили, что действующий президент США Трамп недостаточно здравомыслящий человек, чтобы руководить государством. 49% опрошенных придерживаются обратной точки зрения. В отношении кандидата в президенты от Демократической партии мнения участников опроса разошлись в пропорции 52% к 48%.

При этом 52% респондентов считают, что 74-летний Трамп физически годен для исполнения обязанностей главы государства. 54% высказали аналогичную точку зрения о 77-летнем Байдене.

Опрос проводился с 4 по 6 сентября среди 4 143 жителей указанных шести штатов. Погрешность составляет 1,4 процентных пункта.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден. Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.



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