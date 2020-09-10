Богдан: Было желание идти в мэры Киева

10.09.2020, 19:15, Новости дня

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказал, что у него было желание баллотироваться в мэры Киева.

“Было такое желание [идти в мэры Киева]. Но, понимаешь, это большие деньги. Знаешь, сколько стоит один биллборд? 500 долларов в неделю. Тратить деньги на это не могу, не хочу и не буду”, – сказал Богдан.

Отвечая на вопрос о вероятности своего нового политического проекта, он ответил, что от него “можно ожидать чего угодно”.

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Богдан возглавлял Администрацию Президента, а затем Офис президента с мая 2019 года по февраль 2020-го. До этого он дважды баллотировался в Верховную Раду, работал в Кабмине при премьерах Юлии Тимошенко и Николае Азарове, занимался адвокатской деятельностью.

После увольнения из ОПУ вернулся к адвокатской практике.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube