Разработчик раскрыл способ получения 100% эффекта от «Спутник-V»

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10.09.2020, 19:08, Новости дня

Двукратная вакцинация от коронавируса позволяет вызывать иммунный ответ в 100% случаев, сообщил заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.

«Такая схема по проведенным сначала доклиническим исследованиям, а потом и клиническим исследованиям первой, второй фазы показывает, что она позволяет индуцировать иммунный ответ в 100% случаев», – цитирует РИА «Новости» Логунова.

Он уточнил, что вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о планах производства российской вакцины от коронавируса за рубежом.

«Мы планируем произвести за рубежом до конца года около 200 млн доз вакцины, в следующем году мы планируем произвести более 500 млн доз вакцины за рубежом, мы готовы подписывать соглашения с различными странами, но для нас важно подписывать это ответственно, исходя из производственных мощностей», – сказал Дмитриев в ходе онлайн-конференции со странами Латинской Америки.

Он также сообщил, что РФПИ в пятницу объявит о новом партнерстве по вакцине с Бразилией, которая закупит 50 млн доз.

Кроме того, Дмитриев анонсировал поставку вакцины «Спутник-V» в Латинскую Америку.

«Вчера мы договорились о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику. В ближайшее время, буквально завтра мы объявим о поставке до 100 млн доз в другие страны Латинской Америки», – сказал он.

Ранее сообщалось что, президент РФ Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии совместное производство вакцины от коронавируса.

Минздрав РФ в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. РФ получила заявки из более чем 25 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Глава организации Кирилл Дмитриев уже заявил, что российские мощности недостаточны для обеспечения вакциной даже населения России.



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