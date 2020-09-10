 

Туристические полеты в космос могут стать реальностью уже через несколько месяцев

10.09.2020, 17:25, Новости дня

Акции компании Virgin Galactic в ближайшие месяцы будут только дорожать. В этом уверены все без исключения аналитики на ведущих мировых фондовых биржах. Они советуют покупать бумаги, так как приближается начало 2021 года, когда Virgin Galactic планирует дать старт туристическим полетам в космическое пространство.

Момент истины настанет очень скоро, но нет ни одного фактора, свидетельствующего о том, что Virgin Galactic не выполнит свое обещание. Вкладывайте деньги в акции этой компании, советуют специалисты по биржевым спекуляциям. В любом случае вы останетесь с прибылью.

В частности, Credit Suisse Роберт Спингарн улучшит прогноз роста котировок с 22 до 24 доллара за акцию Virgin Galactic. Эксперты Dow Jones, которые почти никогда не предсказывают ничего определенного, также на 100% уверены в успехе этого актива. К ним присоединяются специалисты из S&P и других агентств.



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