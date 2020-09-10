Вячеслав Бахмин: «Руками России сейчас пытаются усмирить возмущенный народ Беларуси»

10.09.2020, 17:20, Новости дня

Члены белорусского оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак арестованы в рамках дела о призывах к захвату власти, сообщил накануне следственный комитет республики.

Колесникова заявила, что силовики угрожали вывезти ее из страны любым способом – «живой или по частям». Ее, как и других оппозиционеров, после похищения не представившимися людьми в масках, долгое время возили в машине с мешком на голове и пытались силой выдворить за границу.

Единственным представителем президиума Координационного cовета, оставшимся на свободе, сегодня является лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, и то благодаря активному вмешательству прессы и западных дипломатов. Писательницу тоже пытались задержать.

США выразили крайнюю обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси. Об этом в среду на пресс-брифинге заявила Кейли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома.

«Сообщения о похищении, насильственном изгнании или других угрозах в отношении представителей оппозиции – это лишь некоторые из многих методов, используемых белорусскими властями для подавления свободы слова», – заявила Макэнани.

По ее словам, Вашингтон совместно с международными партнерами работает над тем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает эти нарушения.

По поводу происходящего в Беларуси Русская служба «Голоса Америки» побеседовала с сопредседателем Московской Хельсинкской Группы, учредителем Сахаровского центра Вячеславом Бахминым.

Виктор Владимиров: Как вы оцениваете последние события в Беларуси в рамках противостояния властей и протестующих?

Вячеслав Бахмин: Мне кажется, что Лукашенко, заручившись поддержкой, причем не только моральной, со стороны России, решил перейти к точечным репрессиям, полагая, что в этом случае реакция (мирового сообщества) будет умеренной. Соответственно, пошли первые аресты. Кого можно, он выслал. С Марией Колесниковой у спецслужб произошел прокол. Она повела себя совершенно непредсказуемо для них. Однако понятно, что Лукашенко явно не намерен сдаваться и будет держаться за власть до самого конца. При этом он будет внимательно следить за реакцией на происходящее как в самой Беларуси, так и вовне ее. Если реакция будет, с его точки зрения, приемлемой, то он и дальше продолжит следовать выбранному курсу. Но, как мне представляется, хороших ходов у него просто нет.

В.В.: Насколько сегодня важна консолидированная позиция США и мировой общественности по белорусской проблеме?

В.Б.: Думаю, для белорусов это крайне важно. Международная солидарность с ними дает им надежду, что совместными усилиями все-таки удастся чего-то добиться. На Лукашенко это, увы, мало влияет. У него есть единственный партнер, к которому он уже бросился в ноги: Владимир Путин. Поэтому реакция Запада для него совершенно предсказуема и находится в рамках той риторики, которой он привычно пользуется, называя ее вмешательством во внутренние дела, давлением и прочее.

В.В.: Светлана Алексеевич назвала проводимую Лукашенко политику «террором против собственного народа». Как вам такая формулировка?

В.Б.: В какой-то степени это литературный образ. На самом деле пока в республике осуществляется, с позволения сказать, селективный террор. Он еще не касается всех, или основной массы населения, он нацелен на ту часть белорусского общества, недовольную существующей властью, которая проявляет себя наиболее активно, является организующей силой протестов. Однако и аресты, и постоянные угрозы (в адрес лидеров оппозиции), что тебя либо вывезут, либо изобьют, либо посадят – это, конечно, и есть самый настоящий террор в буквальном смысле слова как запугивание для того, чтобы все остальные боялись что-либо сделать.

В.В.: А насколько в связи с тем, что творится в Беларуси, сейчас слышен голос российской интеллигенции, к которой напрямую обратилась за поддержкой та же Алексеевич?

В.Б.: К сожалению, в большой степени она права. Потому что кроме разрозненных постов в Фейсбуке и писем поддержки (протестующим) отдельных организаций и лиц, общий голос интеллигенции в данном случае действительно не слышен. И это обидно. Потому что самое время, конечно, высказать нашим властям, что думают по этому поводу люди творческих профессий, как они относятся к тому, что делает Лукашенко со своим народом и к тому, что Москва безоговорочно выступает на стороне диктатора. Потому что в большой степени это касается и России. Фактически руками России сейчас пытаются усмирить возмущенный народ Беларуси.

В.В.: Российская писательница Людмила Улицкая, отвечая на обращение Светланы Алекссевич, спроецировала возможность скорого повторения белорусских событий в России. Насколько велика такая вероятность?

В.Б.: Она абсолютно права. Мы еще не знаем, как закончатся события (в Беларуси), в какой степени Россия повлияет на исход противостояния власти и белорусского народа, и сможет ли она это сделать. Хотя попытки Москвы в этом направлении налицо. Но, безусловно, от того, что произойдет в Беларуси, во многом зависит и ситуация в России. Не только потому, что мы соседи и тесно интегрированы в экономической сфере. Сейчас в Беларуси апробируется некая пилотная модель, как поступать в тех случаях, когда народ фактически восстал. Позже этот механизм вполне могут применить и в России «для внутреннего употребления».

В.В.: Не просматривается ли в действиях белорусских силовиков сегодня почерк их российских коллег?

В.Б.: Не удивлюсь, если сейчас в Беларуси очень много представителей российских спецслужб. Хотя у меня нет информации, насколько наше вмешательство там в этой сфере действительно широко, в том, что оно существует, полагаю, сомнений уже ни у кого нет.