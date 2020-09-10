Танкер Delfi завели в нефтегавань Черноморска

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10.09.2020, 16:35, Новости дня

Затонувший в прошлом году возле пляжа Одессы танкер Delfi завели в нефтегавань порта Черноморск. Об этом 10 сентября сообщает “Укринформ”.

В нефтегавань аварийный танкер прибыл около 14.00 в сопровождении плавкрана “Атлас-4”, а также буксиров “Топаз” и “Диамант”.

Delfi будет пришвартован к причалу №24. Сейчас продолжается швартовка судна в нефтегавани порта.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 августа его поставили на киль.

8 сентября местное издание “Думская” сообщило, что процесс подъема приостановили из-за штормового предупреждения. 

Сегодня Delfi убрали с одесского пляжа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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