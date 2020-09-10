Климов заявил о попытках США вмешаться в дела РФ с помощью белорусского сценария

10.09.2020, 15:48, Новости дня

США не оставляют попытки дестабилизировать ситуацию в РФ уже после внесения изменений в Конституцию, используя с этой целью в том числе белорусский сценарий, сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Климов заявил, что «после принятия конституционных новаций, усиливших законодательное обеспечение российского суверенитета, Вашингтон и его иностранные партнеры не оставили попытки вмешательства в наши внутренние дела и стремятся повысить их результативность любой ценой», передает ТАСС.

«События августа показали справедливость такого рода выводов. Для дестабилизации политической ситуации в РФ с созданием очередного кризиса у ее границ был использован сценарий, разработанный в США и названный содействием либерализации Белоруссии», – добавил он.

Глава комиссии пояснил, что разработанный США план был приурочен к президентским выборам в Белоруссии «и осуществлялся под американским кураторством через специальные службы и политических деятелей Украины, Польши и стран Балтии».

«Внутри самой РФ основная ставка делалась на создание очагов политической напряженности в глубинке. Для чего были использованы намеченные на 13 сентября этого года выборы в региональные парламенты ряда территорий», – добавил сенатор.

По его словам, одним из активных организаторов протестных выступлений был призван блогер Алексей Навальный: «Ожидалось, что на фоне июльских событий в Хабаровске и антиправительственных акций в соседней Белоруссии он и его группа из ФБК, официально признанная иноагентом, смогут разжечь протестные настроения в том числе в Новосибирской и Томской областях, где проходят выборы в законодательные собрания».

При этом парламентарий подчеркнул, что ни события в Белоруссии, ни попытки создать очаги напряженности в регионах «не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры».

«Российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления», – сказал Климов.

Ранее Минск запретил США вмешиваться в дела Белоруссии.