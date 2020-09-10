 

Мишустин поручил оперативно расширить программу кешбэка за туры по России

10.09.2020, 15:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой оперативно подготовить расширение программы кешбэка за путешествия по России.

В среду Чернышенко на совещании у президента Владимира Путина предложил использовать оставшиеся после программы стимулирования туров по РФ средства на подобную, но более удобную программу, которая бы продлилась до новогодних каникул.

«Президент поддержал и предложение о расширении программы туров по РФ с компенсацией до конца этого года и дал поручение проработать выделение дополнительных средств на следующий год. Прошу вице-премьера Дмитрия Чернышенко и руководителя Ростуризма Зарину Догузову оперативно подготовить необходимые документы», – передает слова Мишустина РИА «Новости».

Ассоциация туроператоров РФ до этого сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.

Глава Ростуризма рассказала, что кешбэк за туры по РФ будет осуществляться на карту «Мир» в срок до пяти дней. «В программе примут участие все регионы от Калининграда до Владивостока. При этом поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября», – рассказала Догузова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Из списка избирателей в Украине следует исключить сотрудничающих с Россией – Баканов

25.06 / В Минкомсвязи предложили компенсировать российским IT-компаниям отмену льгот по НДС

31.07 / На учениях ВМС США у берегов Калифорнии погиб военный, восемь пропали без вести

21.07 / Капитуляцию Зеленского перед террористом объяснили бессилием спецслужб Украины

29.07 / В Белоруссии заявили о задержании сотрудников иностранной ЧВК

14.08 / Лукашенко: Я живой и не за границей

25.07 / В Кыргызстане объявят день национального траура по погибшим от COVID-19

16.07 / Вице-премьер предложила «окрасить» штрафы за ущерб экологии

25.06 / Иностранные эксперты будут наблюдать за голосованием по Конституции

04.09 / От Лондонской биржи потребовали закрыть торги облигациями Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска