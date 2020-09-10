 

СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором мошеннической схемы

10.09.2020, 15:48, Новости дня

Замминистра энергетики Анатолий Тихонов является организатором хищений в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, заявили в Следственном комитете.

Тихонов – организатор схемы хищений при создании информационной системы, он занимался этим на должности госпредприятия «Российское энергетическое агентство» (РЭА), сообщается на сайте ведомства.

«Узнав, что по уголовному делу, которое расследовалось несколько месяцев в подразделении органов внутренних дел, но затем было передано в Следственный комитет России, начались активные следственные действия, Тихонов, попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», – отметили в СК.

Чиновника удалось задержать благодаря следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, которые проводились совместно с сотрудниками ФСБ и МВД.

Кроме Тихонова, обвинение было предъявлено советнику Тихонова Роману Рыжкову, вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.

Также в рамках уголовного дела устанавливаются и другие лица, причастные к мошенничеству.

Напомним, Тихонов был арестован в среду.

Во вторник сообщалось, что Тихонов был задержан по подозрению в мошенничестве. СМИ отмечали, что Тихонов не признавал свою вину. РЭА Минэнерго РФ признано потерпевшей стороной по угловому делу о хищении более 600 млн рублей.

Кроме того, следователь в Басманном суде Москвы сообщил, что друзья и близкие Тихонова пытались оказать давление на свидетелей.



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