 

Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым

10.09.2020, 15:15, Новости дня

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV заявила, что они с бывшим супругом Игорем Николаевым не поддерживают отношений, но при встрече им есть что вспомнить. 

“Мы не видимся, не встречаемся, не сидим по ресторанам”, – рассказала Королева.

Певица отметила, что если происходит случайная встреча, то они с Николаевым не избегают общения.

“В основном мы встречается по очень особенным поводам и даже эксклюзивно можем спеть вместе, но это закрытые мероприятия”,  – отметила Королева. 

ВИДЕОВидео: PEOPLETALK TV/ YouTube

Наташа Королева (настоящее имя певицы – Наталия Порывай) была замужем за Николаевым с 1992 по 2001 год. В настоящее время певица живет в браке с танцором Сергеем Глущенко, известным как стриптизер Тарзан. У пары есть сын Архип (2002).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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