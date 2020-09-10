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10.09.2020, 15:15, Новости дня

Украинский и российский продюсер Константин Меладзе предстанет перед судом по иску к певице Полине Гагариной. Об этом сообщает StarHit.

Меладзе  даст показания в деле о плагиате на аранжировку песни “Кукушка” из репертуара группы “Кино”. Истец – российская певица Ольга Кормухина – отстаивает свои права на оригинальную переработку песни “Кукушка”, созданную вместе с лидером группы “Парк Горького” Алексеем Беловым.

Кормухина уверена, что эта версия была использована Гагариной в саундтреке к картине “Битва за Севастополь”, а Константин Меладзе незаконно был указан автором музыки.

Представитель Кормухиной Валерия Рытвина заявила, что ни Гагарин, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе. Она добавила, что во время выхода фильма права на песню оформлялись на основании недействительных договоров. Рытвина отметила, что необходимо услышать комментарии Меладзе и посмотреть его документы.

Песня была написана Виктором Цоем в Плиеньциемсе под Юрмалой. Она вошла в “Черный альбом”, вышедший 12 января 1991 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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