 

Детского хоккейного тренера в Петербурге избили на глазах у воспитанников

10.09.2020, 14:01, Новости дня

Экс-нападающего хоккейных команд «СКА-1946», «СКА-Нева», «СКА-Карелия», бывшего капитана команды «СКА-Варяги» 23-летнего Александра Иванова избили в ходе тренировки на ледовой арене в петербургском спорткомплексе, он госпитализирован.

Иванова избили в то время, когда он проводил частную тренировку на льду для детей, передает ФАН. В ходе занятий у него произошел конфликт с другими тренирующимися на арене молодыми людьми.

Источник агентства уточнил, что оппоненты Иванова несколько раз заехали в зону, где тот тренировал детей, это и стало причиной разногласий.

«Я вышел со своими детьми на тренировку, катался, катался. Вышли два любителя и стали носиться на супер-скоростях, чуть ли не сбивать детей – всячески мешать тренировочному процессу. Я подъехал раз к ним – попросил вести себя спокойнее, потому что все-таки дети на льду. Реакции не последовало. Подъехал второй раз, подъехал третий раз», – сказал Иванов.

По его словам, на четвертый раз сбили одного из его подопечных. После этого он попробовал поговорить с одним из тренировавшихся молодых людей.

«Последнее, что помню: увидел боковым зрением, это доли секунды, что мне из-за спины летит клюшка. То есть этот второй участник – с кем они в паре были – он, долго не думая, разогнался и со всей силы мне ударил в затылок клюшкой. В себя пришел я уже в больнице», – добавил спортсмен.

Иванов отметил, что нападение может быть спланированным, инцидент произошел на глазах у детей и наблюдавших за ними родителей.

У Иванова диагностировали травмы головы, ушиб головного мозга средней степени, сотрясение, ссадины, синяки, разрыв губы, гематому на затылке.

ГУ МВД Петербурга проводит проверку по инциденту.



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