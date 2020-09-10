 

Шовковский завел дома львенка со скверным характером

10.09.2020, 13:55, Новости дня

Украинский экс-футболист, ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский 10 сентября обнародовал в Instagram совместное фото с двухмесячным львенком.

“Подобрали кошечку – 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный. Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись. Думаем, как жить дальше”, – подписал снимок спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

! Подобрали кошечку 2,5 месяца Пенелопои * назвали Характер скверныи * ))) Накормили Напоили Спать уложили Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?!… Е * ж решил не просыпаться пока Попугаи * горлопанит во всю Кошка не разговаривает Одним рыбам все равно)))

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi) 10 Сен 2020 в 1:29 PDT

В июне Шовковский показал, как с помощью зубной щетки купает белого ежа. Также у экс-футболиста дома живет попугай по имени Шико.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Роскосмос задумался о многоразовых ступенях для ракеты «Ангара»

04.07 / Лукашевич не призналась в хищении миллионов Минобра

08.08 / Москаль просит Разумкова инициировать отставку Геруса для выполнения требования петиции к президенту

29.07 / Ефремов заявил в суде, что он – не актер

28.07 / Госсекретарь Помпео встретился с главой МИД Австралии Мэрис Пэйн

01.07 / Independent – никаких приёмов, громкой музыки и тостов — правительство Великобритании рассказало о новых требованиях к свадьбам

02.07 / Трамп пообещал «фантастический» рост американской экономике

05.07 / Россия готова ко второй волне коронавируса

14.07 / В Пскове заявили об улучшении эпидемиологической ситуации

16.08 / Киев заявил о дефиците доверия Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска