Шовковский завел дома львенка со скверным характером

10.09.2020, 13:55, Новости дня

Украинский экс-футболист, ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский 10 сентября обнародовал в Instagram совместное фото с двухмесячным львенком.

“Подобрали кошечку – 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный. Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись. Думаем, как жить дальше”, – подписал снимок спортсмен.

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! Подобрали кошечку 2,5 месяца Пенелопои * назвали Характер скверныи * ))) Накормили Напоили Спать уложили Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?!… Е * ж решил не просыпаться пока Попугаи * горлопанит во всю Кошка не разговаривает Одним рыбам все равно)))

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi) 10 Сен 2020 в 1:29 PDT

В июне Шовковский показал, как с помощью зубной щетки купает белого ежа. Также у экс-футболиста дома живет попугай по имени Шико.