В Кремле ответили на вопрос об объединении Петербурга и Ленобласти

10.09.2020, 13:48, Новости дня

Планов по изменению границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области нет, это должна быть инициатива самих регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «это должна быть инициативы самих регионов», навязывать «сверху никто ничего (…) не может и не должен делать», передает РИА «Новости».

«Пока в плане изменения границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области никаких нет», – добавил он.

Также никаких решений о перебазировании Госсовета пока не принималось: «Вы знаете, что когда Дума выходит с каникул, будет начата работа над законопроектом, (так как были) изменения в законодательство, которые будет необходимо внести по принятию поправок в конституцию, была изменена роль Госсовета, такого важного органа, поэтому пока мы не говорим ни о переезде в Санкт-Петербург, ни о выборе места».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле надеются на проведение Петербургского экономического форума в 2021 году в обычном формате.

«Это событие мирового масштаба, очень важное, форум, который все ждут ежегодно. В этом году не смогли провести по понятным причинам, но обязательно проведем», – сказал он.

Отметим, что вопрос объединения Петербурга и Леобласти поднимается уже давно. Например, этот вопрос поднимался в 2012 году.