 

Skoda тестирует новый загадочный кроссовер

10.09.2020, 13:24, Новости дня

Компания Skoda приступила к дорожным заездам неизвестного кроссовера, который распознать пока не представляется возможным.

Вместе с тем фотошпионы уже поделились фотографиями автомобиля, который проходит испытания в Праге. В свою очередь, некоторые эксперты уверены, что речь идет о модернизированном паркетнике Kodiaq, тогда как остальные предполагают, что новинка представляет собой новый кроссовер, который ранее не анонсировали публике.

Вместе с тем еще совсем недавно презентовали электрический кроссовер Skoda Enyaq, который может похвастаться своей внешностью и техническими параметрами. Разработчики задействовали платформу MEB и предусмотрели модификации с полным или передним приводом. Минимальная цена составит от 40,4 тысячи евро.



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