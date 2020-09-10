 

Адвокат назвала статус Колесниковой в деле о призывах к захвату власти

10.09.2020, 13:08, Новости дня

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова остается в статусе подозреваемой по делу о призывах к захвату власти, обвинения ей пока не предъявлены, сообщила ее адвокат Людмила Казак.

«Состояние здоровья хорошее, жалоб нет. Ушибы есть, она будет ходатайствовать о медосвидетельствовании. Статус не изменился, она остается подозреваемой», – цитирует ТАСС адвоката.

По ее словам, в настоящее время продолжается допрос. Казак подчеркнула, что не может раскрыть детали, поскольку у нее взяли подписку о неразглашении. 

«Что касается ее заявления о похищении и угрозах, то его обязаны принять и расследовать, другое дело – как», – отметила юрист.

В четверг утром в СИЗО Минска начался допрос Колесниковой, подозреваемой в призывах к захвату власти.

Ранее Колесникова раскрыла подробности своего задержания, отметив, что силовики угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям».

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику на автомобиле. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама Колесникова расценила произошедшее как похищение. При этом Кравцов и Родненков все-таки выехали на Украину.



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