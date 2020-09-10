Песков напомнил клерикалам об ответственности перед законом

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10.09.2020, 13:08, Новости дня

Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, они обязаны жить в правовом поле России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря.

«Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они живут и обязаны жить в правовом поле Российской Федерации, поэтому если нарушаются законы Российской Федерации, то должны незамедлительно реагировать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о ситуации вокруг Среднеуральского женского монастыря и о том, должна ли светская власть вмешиваться в такие истории.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана и отлучил от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – на 18 тысяч рублей.

В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.



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