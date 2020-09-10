Стал известен порядок проведения вакцинации от гриппа в Москве

10.09.2020, 13:08, Новости дня

В Москве 1 сентября началась вакцинация от гриппа. По прогнозу ВОЗ осенью в РФ придут сразу три новых штамма вируса, к которым еще не выработан коллективный иммунитет, потому вакцинация в этом эпидсезоне, сообщается на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина.

В сообщении на сайте указывается, что вакцинация – это «наиболее действенный и безопасный способ защититься от болезни». Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% совокупного населения, а также не менее 75% в группах риска.

«Грипп представляет собой реальную угрозу здоровью и жизни. Сама по себе болезнь характеризуется повышением температуры и поражением дыхательных путей. Однако значительно опаснее самой болезни осложнения, которые могут привести к смерти. К ним относятся бронхит, пневмония, миокардит, энцефалит», – отмечается в тексте.

Кроме того, «грипп чрезвычайно опасен для детей, беременных, людей в возрасте старше 60 лет, детей, посещающих дошкольные образовательные организации или находящихся в организациях с постоянным пребыванием».

Для удобства жителей российской столицы «вакцинация пройдет на базе детских и взрослых поликлиник в отдельных прививочных кабинетах в две смены». Также «организованы 54 мобильных пункта», которые «работают на 36 станциях метро, двух станциях Московского центрального кольца и двух железнодорожных платформах, а также в четырех центрах госуслуг «Мои документы».

Кроме того, с 5 сентября 10 дополнительных мобильных пунктов вакцинации разместили у некоторых станций метро, а также возле железнодорожной станции Крюково, в каждом из этих пунктов будут дежурить по две машины скорой помощи. Будут работать и выездные прививочные бригады в учреждениях и организациях, во всех школах, колледжах и вузах.

«Важно знать, что вакцины содержат инактивированные («убитые») частицы вирусов гриппа, не способные вызвать заболевание. За последние годы ни одного серьезного осложнения после вакцинации не зафиксировано. Вакцинация от гриппа – безопасный, надежный и научно доказанный способ сохранить здоровье», – подчеркивается в сообщении.

Однако имеются и противопоказания: «Аллергические реакции на куриный белок и другие вещества, если они являются компонентами вакцины, наличие лихорадки или других признаков острых респираторных инфекций, обострение хронических заболеваний». Перед вакцинацией врач осматривает и опрашивает пациентов для определения возможных противопоказаний.

Отмечается, что прививка от гриппа не защищает от других заболеваний, в том числе не защищает от коронавируса, однако ВОЗ подчеркивает важность вакцинации в связи с COVID-19: «Одна инфекция может усилить другую и вызвать более тяжелые последствия. Прививка от гриппа нужна, но она не заменит любую другую».

Вакцинация проводится современными проверенными препаратами, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию гриппом. Вакцина практически на 100% защищает от тяжелых осложнений от гриппа.

После прививки иммунитет вырабатывается через 10-15 дней и действует в течение года. Подчеркивается, что каждый год по рекомендациям ВОЗ вакцина разрабатывается именно против тех штаммов гриппа, которые будут распространены в данный период.

Прививку против гриппа необходимо делать ежегодно. Вакцинация против гриппа проводится бесплатно. Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации, потребуются только паспорт гражданина РФ и письменное согласие, которое оформляется на месте. Для прохождения вакцинации в поликлинике понадобятся паспорт и московский полис ОМС.

Интервал между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен составлять не менее одного месяца. После выздоровления от COVID-19 и окончания режима самоизоляции пациент может пройти вакцинацию от гриппа.

Сообщается также, что можно привить от гриппа ребенка в возрасте от шести месяцев. Вакцинация для детей до 18 лет проводится в детских поликлиниках, детских садах, школах и колледжах. Для процедуры необходимо письменное согласие одного из родителей.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно.