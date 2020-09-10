 

Япония намерена провести Олимпиаду в 2021 году даже в условиях пандемии

10.09.2020, 13:05, Новости дня

Олимпиада в Токио состоится «как с коронавирусом, так и без него», пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление вице-президента МОК Джона Коатеса. Японские власти твёрдо настроены провести Игры в июле 2021 года. Как отмечает издание, уверенность Токио подкрепляется тем, что сама Япония весьма успешно справляется с пандемией.


Reuters

Япония намерена провести летние Олимпийские игры в 2021 году, несмотря на некоторый скептицизм в отношении безопасности спортсменов, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление японского министра по Олимпийским играм Сэйко Хасимото.

«Все спортсмены тренируются, ориентируясь на соревнования в следующем году. Мы должны всеми доступными средствами обеспечить проведение Игр», — приводит издание слова Хасимото. Кроме того, вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коатес, заявил, что Олимпиада в Токио пройдёт «как с коронавирусом, так и без него».

Издание напоминает, что из-за начала пандемии коронавируса МОК и Япония перенесли на год начало запланированных на июль 2020-го Олимпийских игр в Токио. Японские власти заявили, что Игры либо пройдут в июле 2021 года, либо будут вовсе отменены.

Большинство билетов на Олимпиаду уже продано: они сохранят свою действительность и до новой даты, пишет The Wall Street Journal. Впрочем, пока неизвестно, будут ли зрители допущены на трибуны. Как отмечает издание, любое сокращение количества болельщиков будет значительным ударом по событию, уже столкнувшемуся с растущими издержками из-за переноса сроков, а также подточит надежды Японии на стимулирование туристического бума.

Японские власти пообещали усилить меры безопасности для обеспечения проведения Олимпиады даже в условиях отсутствия массовой доступности вакцины, пишет издание. По мнению The Wall Street Journal, уверенность Токио в возможности проведения Игр заключается в их относительно успешной борьбе с пандемией. Согласно данным правительства, общее количество заражений в стране составило 70 тыс. человек. Японии также удалось возобновить чемпионаты по основным видам спорта, таким как футбол и бейсбол.



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