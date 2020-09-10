Кремль прокомментировал слова премьера Италии о комиссии по Навальному

10.09.2020, 12:48, Новости дня

В Кремле не исключают, что в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте о блогере Алексее Навальном произошло недопонимание, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и действительно президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия, по сути, де-факто выполняются следственные действия, и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ. И Путин повторил, да, мы сами естественно и настроены на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего, и заинтересованы в этом», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Конте заявил в интервью изданию Foglio, что Путин сообщил ему о своих намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с Навальным.

В четверг немецкие СМИ сообщили, что блогер Алексей Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете.

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». Берлин направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.