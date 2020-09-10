Путин намеревался создать комиссию для расследования инцидента с Навальным – Конте

10.09.2020, 12:35, Новости дня

Президент России Владимир Путин заявил о намерении создать комиссию для расследования инцидента, произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в интервью газете Il Foglio заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его словам, Путин сказал ему об этом в ходе телефонного разговора, который состоялся 26 августа.

Конте отметил, что Путин заверил его в намерении прояснить произошедшее и подчеркнул, что хочет работать в этом вопросе с властями Германии.

“Сотрудничество – лучший способ предотвратить негативное воздействие этого драматического события на отношения между Европейским союзом и Россией”, – добавил итальянский премьер.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал “Коммерсантъ”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.