 

Зеленский назвал приоритеты в отношениях Украины и Израиля

10.09.2020, 12:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Израилем сложились крепкие политические, военные, дипломатические и межчеловеческие отношения. В интервью The Jerusalem Post 9 сентября он назвал три приоритета в украино-израильских отношениях. 

Первым делом, по словам Зеленского, нужно восстановить нормальные авиаперелеты между Украиной и Израилем, как только это позволит сделать эпидемия коронавируса.

Во-вторых, как отметил Зеленский, двум странам нужно усилить военное и разведывательное сотрудничество.

Президент Украины уверен, что израильские технологии и ноу-хау “сыграют важную роль в защите украинских граждан”.

Третий приоритет заключается в увеличении сотрудничества между компаниями и исследовательскими центрами Украины и Израиля.

Зеленский добавил, что Израиль играет важную роль, поддерживая Украину при решении военного конфликта на Донбассе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 августа в телефонном разговоре с Зеленским заверил, что его правительство в ближайшее время завершит ратификацию соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. 

В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил $1,116 млрд. По данным МИД Украины, введение зоны свободной торговли с Израилем может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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