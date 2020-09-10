 

Древнее озеро затопило новый аэропорт Мехико — и миллиардные инвестиции ушли в болото

10.09.2020, 11:45, Новости дня

Власти Мексики планируют превратить местность, где совсем недавно начали строить новый аэропорт, в природный парк. Стройку вблизи Мехико пришлось остановить, поскольку её стало затапливать: столетия назад здесь находилось древнее озеро. В результате миллиарды долларов, вложенные в этот проект предыдущей мексиканской администрацией, фактически ушли в болото, передаёт NTD.

Там, где должны были взлетать и садиться самолёты, — теперь растёт болотная трава и слышны крики птиц. Здесь строили новый аэропорт Мехико. Теперь же территорию захватывает природа.

Проект утвердил ещё предыдущий президент Мексики. На него планировали выделить 13 миллиардов долларов — а также 4800 гектаров территории к востоку от Мехико. Для создания самого здания пригласили британского архитектора Нормана Фостера. 

Однако нынешний президент заморозил стройку. Он сказал, что будет вкладывать деньги в расширение уже существующего аэропорта. 

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Посмотрите, где они начали строить аэропорт Тескоко! К счастью, мы всё остановили. Сколько бы нам стоило продолжать откачивать воду в том месте? Они выбрали худшее место. 

Когда-то на этих территориях находилось бессточное озеро Тескоко. Однако испанские колонизаторы в начале XVII столетия начали его осушать, чтобы предотвратить затопление своих поселений. Теперь власти хотят создать здесь природный парк. 

АНТОНИО КАНЧОЛА, директор юридической службы: Мы думаем, что в начале следующего года это место может стать парком. Именно так. Здесь можно будет проводить разные мероприятия. Открытые участки можно использовать для прогулок и наблюдения за птицами. 

Что касается строений, то их придётся сносить. Что-то удастся продать как металлолом. 

ГИЛЬЕРМО РАМИРЕС, инженер: Эти объекты должны были стать колоннами для крыши. А квадратные строения — это были внутренние здания. Их здесь оставили и должны снести. 

Природоохранные мероприятия в этом районе начали проводить ещё в 1970-х годах прошлого столетия. Тогда власти пытались сдержать пылевые бури, которые образовывались на высохшем дне озера и окутывали Мехико. 

Дата выхода в эфир 09 сентября 2020 года. 



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