Верующим проводить встречи нельзя, а протестующим всё можно – Fox News обвинил власти Сиэтла в дискриминации

10.09.2020, 11:45, Новости дня

В то время как перед встречей верующих один из парков Сиэтла перегородили, чтобы не допустить «скопления народа», другой беспрепятственно оккупировали протестующие, передаёт Fox News. По мнению ведущего канала Такера Карлсона, власти демонстрируют дискриминацию по религиозному признаку и закрывают глаза на погромы, насилие, нападения на полицейские участки.

На выходных, в День труда, городские власти Сиэтла полностью огородили место под названием Парк газозавода, как раз перед тем, как там должен был собраться молитвенный митинг. Городские власти заявили, что это была необходимая мера по предотвращению, цитирую, «потенциального скопления народа». Но в нескольких милях оттуда, в парке имени Кэла Андерсона, неоднократно собирались участники беспорядков — с целью проведения демонстраций и организации нападений на полицейские участки и местные заведения.

Как это понимать? Это дискриминация по религиозному признаку, явная атака на христианство — мы видели это постоянно с начала пандемии. Насилие — это нормально, а если вы живёте по вашей вере — это угроза обществу.

В День труда такой подход ожидаемо привёл к сценам насилия. Причём не со стороны группы молящихся. Посмотрите.

В какой-то момент, как видно на записи видеорегистратора, когда полиция ехала по улице, кто-то бросил нечто похожее на коктейль Молотова.

Позже полиция Сиэтла опубликовала в Twitter эту фотографию зажигательных устройств, обнаруженных у здания гильдии полицейских Сиэтла, полицейского профсоюза.

Тем временем в Портленде, штат Орегон, коктейль Молотова, судя по всему, сдетонировал преждевременно и поджёг одного из участников беспорядков.

КРИКИ: Ложись! Ложись! Катайся по земле! Снимите с него ботинки! Снимите с него ботинки!

Просто ещё один обычный день на тихоокеанском северо-западе. Конечно, если бы кто-то заявил мэру, что это была религиозная церемония, какие-нибудь обряды зороастрийцев, город пресёк бы это в одно мгновение.

Очевидно, что это незаконно. Почему же это продолжается?

Джейсон Рэнтц — радиоведущий из Сиэтла. Мы всегда рады видеть его в нашей программе. Спасибо, что нашли для нас время, Джейсон. Итак, контраст не мог бы быть более явным. Или мы сгущаем краски? Так ли было на самом деле?

ДЖЕЙСОН РЭНТЦ, радиоведущий: Именно так и было. Просто для контекста: площадь Парка газозавода — 21 акр, он огромен. И христиане просто хотели прийти туда и помолиться. Отчасти это мирный протест против того, что в штате Вашингтон, как во многих других местах, сейчас нельзя посещать церковь, как обычно. Итак, они пришли помолиться Богу о даровании сил и вдохновения. Тем временем другой парк оккупировали люди, которые если и молятся, то лишь о том, чтобы не попасться, бросая коктейль Молотова в здание и пытаясь убить полицейских.

Город и не пытается это скрывать. Власти не огораживают парк имени Кэла Андерсона, который неоднократно использовали протестующие. Всего пару недель назад, когда они оккупировали парк, они пытались создать там палаточный городок. Там было множество палаток. И они говорили, что делают это для бездомных. Но когда туда приехали полицейские и устроили обыск, они обнаружили целый склад оружия. Там были полосы с шипами для вывода из строя машин, неиспользованные мины — множество единиц оружия, которое в итоге было конфисковано.

Так что история с палаточным городком оказалась лишь прикрытием. Но опять-таки в ответ власти не стали закрывать и огораживать этот лагерь — они просто на одну ночь направили туда какие-то службы безопасности. Их прогнали и теперь они отказываются возвращаться в лагерь, потому что боятся за свою жизнь.

Просто в голове не укладывается. Местные политики в Сиэтле и Портленде, а также в других подобных городах очень много высказываются против насилия с применением оружия и настаивают, что именно поэтому всем нужно отказаться от своих средств самообороны. Однако, похоже, вот такое политическое насилие или неиспользованные мины с коктейлями Молотова их пугают не так сильно. Это действительно так?

ДЖЕЙСОН РЭНТЦ: Знаете, казалось бы, осуждение использования бутылок с зажигательной смесью не должно вызывать каких-то политических противоречий. Казалось бы, все должны выступать с подобными высказываниями. Но здесь департамент полиции постоянно находится в осаде, и ни мэр, ни городской совет не выступают решительно против насилия.

Более того, недавно протестующие снова обосновались в парке имени Кэла Андерсона. Поясню для зрителей, которые следят за развитием событий по теме Организованного протеста на Капитолийском холме: этот парк находится как раз в этой зоне, прямо через дорогу от полицейского участка. Протестующие там обосновались, затем отправились к полицейскому участку, попытались замуровать дверь с помощью быстротвердеющего цемента и одновременно поджечь здание. Я обращался ко всем членам городского совета, чтобы они прокомментировали этот инцидент, и никто ничего не сказал.

Кошмар какой-то. С нами был Джейсон Рэнтц, который освещает эту тему с самого начала. Рад был вас видеть, спасибо.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2020 года.