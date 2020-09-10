Многодетный шоумен Дядя Жора отдал младшую дочь в детский сад

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10.09.2020, 11:10, Новости дня

Украинский шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) 10 сентября на своей странице в Instagram сообщил, что его младшая дочь, трехлетняя Амина, пошла в детский сад. 

“Ура! Мы с Аминой пошли в садик. В смысле, Амина пошла, а меня не взяли, говорят, перерос”, – написал он.

По словам артиста, его дочери понравилось, как она провела первый день в дошкольном заведении. Дядя Жора отметил, что его младшая дочь – очень общительный ребенок и любит играть с детьми. 

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Ура!!! Мы с Аминой пошли в садикВ смысле Амина пошла меня не взяли, говорят перерос)))  Амине очень понравилось она очень общительная девчонка и очень любит деток и играться с ними) кстати, мальчиков большеСегодня сказала, что иду в садик играться)) Было бы классно так ходить взрослым на работу?!)) ты куда? На работу.. играться с ребятами! Садик есть! Скоро школа)) Быстро летит время! Правда? #дядяжора #дочка #садик #амина #

Публикация от ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora) 10 Сен 2020 в 12:38 PDT

Шоумен Дядя Жора (настоящее имя артиста – Вадим Мичковский) родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН “Три толстяка”. В 2008 году актер принимал участие в проекте “Танцюю для тебе” на телеканале “1+1”.

С 2016-го Дядя Жора является ведущим утренней рубрики “Погода с Дядей Жорой” на канале “Украина” в программе “Утро с Украиной”.

Вместе с женой Натальей Мичковской Дядя Жора воспитывает троих дочерей – Ульяну (2003), Устину (2007) и Амину (2017). 12 мая Дядя Жора сообщил, что перенес инсульт. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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